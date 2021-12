– A tagjaink körülbelül 60 százaléka a fiatalok és középkorúak közül kerül ki. Ez azt mutatja, az ifjabb generációk is jól érzik magukat a közösségben. Egymás közt is tartanak vacsorákat, közös imádságokat, kirándulásokat. Sokan a családjuk által kerülnek hozzánk, de gyakran jönnek „kívülről” is érdeklődők a közösségi alkalmakra – mesélte Kázmér Pál presbiter, nyugalmazott lelkipásztor, aki huszonkét évig vezette a pécsi gyülekezetet.

– Fontos, hogy a közösség ne öregedjen el, hanem folyamatosan megújuljon. Az egymással és az Istennel való kapcsolat kell, hogy a gyülekezetben tartsa az ifjúságot, nem pusztán a kötelességtudat – tette hozzá a presbiter.



Fontos mérföldkő volt a gyülekezeti ház felépítése, mely hat év munka után, nagyrészt a közösség tagjainak köszönhetően készült el, és lett átadva 30 éve.

A gyülekezet vasárnap délelőtti istentiszteleti alkalmait, valamint a keddi bibliaóráit online is közvetítik, így a Facebook oldalukról élőben, az interneten is követhetők.

– Szeretnénk maiak, modernek lenni, aktuális formában közvetíteni a jézusi üzenetet. A fiatal tagjaink a zenei szolgálatban is közreműködnek, törekszünk e téren is a modernségre – mondta a közösség lelkipásztora, Lettner Gábor.

– Az istentiszteletek és a programok alkalmával igyekszünk családias légkört teremteni, szeretettel és befogadással tekinteni mindenkire. Isten természetfeletti erejét szeretnénk átélni és másoknak is megmutatni – fogalmazott a lelkipásztor.

A pécsi pünkösdi keresztények változatos programokat szerveznek. Idősek napja, férfi és női alkalmak, házaspároknak szánt beszélgetések, valamint nyári táborok és kirándulások is segítik a személyes hit és a közösség építését.



– Minden egyházi háttér nélkül mentem el életem első istentiszteletére 1992-ben, akkor még Budapesten.

Csecsemőkorom óta tartós betegséggel küzdöttem és bár soha nem láttak még a közösségben, a lelkipásztor imádságában magamra ismertem, amikor a Szentlélek sugallatára értem imádkozott. Természetfeletti gyógyulást tapasztaltam meg itt, a betegségem csodálatos módon elmúlt – tett tanúbizonyságot Gábor.

– Az egyház elnevezése is a Szentlélek kiáradásának ünnepére, pünkösdre utal. A köztudatban talán kevésbé hangsúlyos ez a nap, pedig a Lélek ruház fel minket erővel, hogy Jézus követőivé és tanúivá váljunk – mondta a lelkipásztor, aki azóta környezetében és családjában is tapasztalt több csodás gyógyulást.

Jótékonysági koncertet szerveznek

A jelenleg 140 fős gyülekezet számára fontos a többi keresztény felekezettel való kapcsolattartás is. A közös összefogás eredményeként december 14-én este jótékonysági koncertet szerveznek Nemzetek Karácsonya címmel a Kodály Központban. Karácsonyi dallamokat hallhatunk a különböző népek hagyományaiból, régi és új szerzeményeket egyaránt megszólaltatva. Az összegyűlt adományt a Gyermekklinika javára ajánlják fel egy speciális műszer megvásárlására.