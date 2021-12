– A tagjaink 60 százaléka a fiatalok és középkorúak közül kerül ki. Ez azt mutatja, az ifjabb generációk is jól érzik magukat a közösségben. Egymás közt is tartanak vacsorákat, közös imádságokat, kirándulásokat. Sokan a családjuk által kerülnek hozzánk, de gyakran jönnek „kívülről” is érdeklődők a közösségi alkalmakra – mesélte Kázmér Pál presbiter, nyugalmazott lelkipásztor, aki huszonkét évig vezette a pécsi gyülekezetet.