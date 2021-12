– A legfontosabb, hogy ismerjük a saját kutyánkat, tisztában legyünk vele, mennyire érzékeny a zajokra. Érdemes elzárni biztonságos helyre, amely ismerős az állat számára, de nem szökhet el. Illetve, semmi nem nyugtatja meg a kutyát annyira, mint a gazdája, így, ha tudunk, legyünk ott mellette – mondta szakember.

– Az is segíthet, ha tévét, vagy ismerős zenét bekapcsolva hagyunk a kutyának, ez részben elnyomja a külső zajokat, illetve megnyugtatólag hat a megszokott inger – tette hozzá.

Farkas Tamás azt is elmondta, előfordul, hogy a kutyák zaj­érzékenysége változik, s az évek múltával egy addig nyugodt kutyát is feldúlja a tűzijáték hangja és fénye, így érdemes nagyon odafigyelni. Azért is fontos megakadályozni, hogy az állat elszökjön, mert pánikos állapotban egészen messzire is elmehet, s ha nem ismeri a környéket, nehezen talál haza, kóborolhat az erdőkben, a városban, megfelelő táplálék nélkül.

– Egy kutya napi tíz-húsz kilométer távolságot is meg tud tenni, így előfordulhat, hogy egy pécsi állatot Komlón találnak meg napokkal később – mondta a szakember.

Vannak, akik a nyugtatóra esküsznek ilyen kiélezett helyzetekben, Farkas Tamás azonban hangsúlyozta, akármilyen gyógyszert, emberi nyugtatót ne adjunk az állatnak meggondolatlanul, mindenképp konzultáljunk állatorvosunkkal. Léteznek olyan szerek, amelyek természetes hatóanyagúak, s nem ártalmasak, nem okoznak teljes bódultságot, hanem az állat ingerküszöbét helyezik csak magasabbra, ezáltal kevésbé fog megijedni az ingerektől.

A tűzijátékok és petárdák nem csak a kutyákat, de például a lovakat is megijeszthetik, ahol több ló él, ott pedig az ijedtség az egész ménesre kiterjedhet, s az állatok akár az egész karámot is magukkal ránthatják a menekülésre késztető ösztöneikre hallgatva.