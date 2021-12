Nincs karácsony hal nélkül, így nem meglepő, hogy a halárusok forgalma az ünnepek előtt jelentősen megnő. A legtöbb háztartásban az ünnepi karácsonyi menü kihagyhatatlan étele a halászlé, a rántott vagy sült hal.

– A többsége egész pontyot kér megtisztítva, de vannak, akik a szeletelt halat keresik. Karácsony előtt az éves hal­eladásunk háromnegyedét bonyolítjuk le – mondta tegnap délelőtt egy férfi eladó a vásárcsarnokban. Sok időnk beszélgetni nem volt, mert nagy volt a forgalmuk. A pultban hárman serénykedtek, de a sor nem és nem akart apadni.

– Magyarországon nagyon lassan emelkedik a halfogyasztás. 1990-ben egy ember egy év alatt 2,5 kiló halat fogyasztott el, addig mostanra ezt a számot 6,5 kilóra tornáztuk, de így is világviszonylatban kis túlzással élve: a béka feneke alatt vagyunk. A legtöbb halat a japánok fogyasztják, 70 kilót, míg az világátlag 18–22 kilóra tehető – mondta megkeresésünkre Lévai Ferenc, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet sajtószóvivője. – Magyarországon a legtöbb hal karácsonykor fogy, az éves fogyasztás 35–40 százaléka. A mostani árakról elmondható, hogy átlagban 15 százalékkal drágábban árulják a tavalyinál – tette hozzá. A pécsi vásárcsarnokban egy kiló pontyért 1590-et, a harcsáért 3290 forintot kértek.

A bajokról is beszámolt a halászati szakszervezet sajtószóvivője. Az idei év nem a legjobban alakult számukra, kevesebb volt a hal, ám ők mindig a hazai piacot tartják szem előtt, így a külföldi exportot visszafogták, hogy a magyar piacot ki tudják elégíteni karácsonyra. A hal árára hatással lesz a takarmányár emelkedése, és nagy veszélyt jelent a halgazdaságoknak a kormoránok elszaporodása. Mivel az elmúlt télen is csak pár nap volt mikor a tavak befagytak, így a kormoránok lecsapolták a halállományt. Most még több kormorán érkezett, így félő, ha nem lesz nagy hideg, még nagyobb lesz a kár.

Az ünnep a legjobb népszerűsítő

Vicces, jegyezte meg egy ismerős, hogy a mostani péntek lesz a legjobb a HalPéntek kampányban, mivel valószínűsíthető, hogy a legtöbb ünnepi asztalon halászlé, sült, vagy rántott hal lesz szenteste.

Tavaly indult útjára a HalPéntek nevű kezdeményezés, illetve egy másik kampányt is elindítottak, a Kapj rá!-t. Minkét kezdeményezésnek a célja, hogy a rendszeres halfogyasztást népszerűsítse hazánkban, illetve felhívják a figyelmet a halfogyasztás előnyeire. A HalPéntek weboldalán beszámoltak róla, hogy a halhús kevés koleszterint tartalmaz, ugyanakkor nagy mennyiségben található benne a szervezet számára fontos foszfor, jód, fluor, szelén, vas, kálium és kalcium, továbbá rendkívül gazdag A-, D-, B2-, B6-, és B12-vitaminokban. A hal forrása az ómega-3 zsírsavaknak, amelyekről bebizonyosodott, hogy csökkentik a szívroham kockázatát.

Egy biztos, hogy az ünnep idején javítani fogjuk a hazai halfogyasztási átlagot, lesz aki túl is teljesít majd.