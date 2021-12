Megkezdődött a próbaüzem a vadonatúj komlói autóbusz-pályaudvaron a hétvégén, és mint arról korábban lapunkban már beszámoltunk, négy új busz is érkezett a városba, illetve az utasok igényeihez igazodó új menetrendet is bevezettek. E szerint ötpercenként indul busz a reggeli csúcsidőszakban Komlóról Pécsre, köztük vannak gyorsjáratok is, és délutánonként is gyorsabban hazajuthatnak a komlóiak a megyeszékhelyről – a legforgalmasabb időszakokban ugyanis 10-15 percenként indulnak a járatok.