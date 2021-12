– Nagyon fontos, hogy ne csak az ünnepek miatt ajándékozzunk állatot, és főleg ne egy vészmegoldás legyen mindez. Nem létezik karácsonyi kutya, tehát tényleg csak abban az esetben válasszuk ezt az opciót, ha mindent átgondoltunk felelősségteljesen – nyilatkozta lapunknak Farkas Tamás, a Misina Természet- és Állatvédő Egyesület elnöke.



Állatok esetében különösen fontos, hogy az újdonsült gazdijelölt tudjon az ötletről, ugyanis ahogy az embereknek, úgy az állatoknak is külön személyiségük van, és csak a találkozásnál derülhet ki, hogy tényleg összeillenek-e. Ráadásul ez a megajándékozott felelőssége is, hiszen akár kutyát, macskát, nyuszit, vagy tengerimalacot fogadunk örökbe, az nem pár napra szól, amíg tart az ünnep, hanem akár 10–15 évre.



– Kissé talán megnövekedett most az örökbefogadások száma. Elengedhetetlen, hogy bármilyen állatot is fogadunk örökbe, tisztában legyünk a táplálkozási szokásaikkal és igényeikkel egyaránt – vélekedett Farkas Tamás.

Szabad a séta

Tavaly ilyenkor a pécs-somogyi menhely is bezárta kapuit, ráadásul az állatotthon megtekintésére sem volt mód, azonban most fennáll ennek lehetősége. A járványügyi szabályozások miatt szükséges a maszk, de van lehetőség idén kutyasétáltatásra is egy megadott időintervallumban. Az örökbefogadási szándékkal érkezőket várják a nyitvatartási időben, amennyiben pedig megfelelnek a feltételeknek az érdeklődők, kiskedvencekkel lesznek gazdagabbak.