Dr. Kujáni Katalin Olga, a Kislépték Egyesület elnöke elmondta, a franciáknak és az amerikaiaknak már vannak ilyen, úgynevezett aromaköreik, a magyar mézek karaktereit, aromáit viszont eddig nem határozták meg, és nem gyűjtötték egybe, pedig a mézkóstolási rendszer elősegítené a méz piacra jutását. Ezenkívül agroturisztikai szolgáltatók, gasztroturisztikai szereplők, méhészek és szakácsok is tudnák használni programjaik során, miközben a fogyasztók tudatosabb mézfogyasztását is elősegítheti a kidolgozott program. A projekt részeként egyébként a bor-sommelier képzéshez hasonló méz-sommelier-ket is szeretnének a későbbiekben képezni, és ezzel a borkóstolók mintájára mézkóstoló programokat is elterjeszteni, és népszerűsíteni.

Így vizsgálták és osztályozták kedden a mintákatForrás: Zs. K.