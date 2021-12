Tíz pécsi egyszülős család kapott ajándékot hétfő délután a Pécsi Kulturális Központban. A csomagokat a budapesti Egyszülős Központtól kapták, és Dicső László, a Központ Baranya megyei jószolgálati nagykövete adta át számukra.

Az alkalomból szervezett összejövetelen Pavlovics Attila, a Pécsi Kulturális Központ igazgatója köszöntötte a pécsi Egyedülálló Szülők Klubjának tíz családját. Mint mondta, a pécsi klub alakulásakor is úgy gondolták: egyedül felnevelni egy, vagy több gyermeket nagyon nehéz, ehhez olyan pótlékot ad a klub, amely ugyan nem pótolja a másik szülőt, de mégis anyagilag, erkölcsileg is segíti a családokat abban, hogy a gyermekek úgy nőjenek fel, mintha egész családban lennének.

Dicső László mindenek előtt az Egyszülős Központ megálmodójának, Nagy Annának üdvözletét tolmácsolta, aki átérezte az egyszülős családok minden gondját. Eddig táboroztatásban, és egyéb programokban segítette a központ a vidéki egyszülős családokat, most először viszont karácsonyi ajándékot is ad számukra. A csomagokban kozmetikumok, tisztítószerek, valamint a gyerekek számára szaloncukor is található, emellett az alsómocsoládi polgármester külön, a község kincses kalendáriumával is kedveskedett a családoknak.

Egymást is segítik a szülők

A Pécsi Kulturális Központtal együttműködésben 2017-ben alakult meg a Pécsi Egyedülálló Szülők Klubja. Mint a vezetőjük, Bolf Judit elmondta, csaknem húsz aktív családdal tartják a kapcsolatot, de volt olyan program is az idén, amelyen ennél jóval többen vettek részt. A szülők egymást is segítik, emellett több olyan vállalkozó is van, akik támogatják a klubot, így az egyszülős családok nagyon kedvezményes áron tudnak részt venni a programokon. Az idei év különösen jól sikerült, hiszen a budapesti Egyszülős Központtól programokra is kapott a pécsi klub támogatást, illetve nagy meglepetés volt számukra, és nagyon örültek a szülők a mostani ajándéknak is.