Ezen a héten is folytatódnak a Pécsi Egyházmegye adventi programjai – most vasárnap, december 18-án Felföldi László pécsi megyés püspök gyújtja meg a negyedik gyertyát a város adventi koszorúján, a Széchenyi téren, és különlegesnek ígérkezik az alkalom azért is, mert érkezik a Betlehemi Békeláng a cserkészek közreműködésével. A karácsonyt megelőző programsorozat részeként több koncert is várja a héten az érdeklődőket több helyszínen. December 16-án 18 órakor a Pius templomban a város nagy múltú gimnáziumának, a Pécsi Janus Pannonius Gimnázium hagyományos adventi hangversenyén énekkari művek, hangszeres zeneszámok és versek segítik az adventi hangolódást a vendégek számára.