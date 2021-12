Hozzátette, a módosítás lehetőséget ad az intézmény számára a szakkollégiumi szisztémára való átállásra is, hiszen azzal, hogy a jelentkezők köre kibővült, a tehetségre még nagyobb hangsúly helyeződik. A másik fontos változás az AJTP kapcsán, hogy a diákok – hasonlóan a szakképzéshez – jelentős ösztöndíjat fognak kapni. Akik 2022. őszén kezdik meg tanulmányaikat az Arany János Tehetséggondozó Programban, 2023. februárjában szeptemberig visszamenőleg, egy összegben kapják meg a havi ösztöndíjukat. 4,7-es átlag felett havi 40, 4,3 felett havi 30, 4 egész felett pedig havi 20 ezer forintra lesznek jogosultak. Mindemellett megmarad az a sokrétű támogatás is, amelyet az AJTP korábban is nyújtott, tehát a nyelvvizsgát, a jogosítványt, az ECDL-vizsgát ingyenesen szerezhetik meg a diákok, miközben a különböző utazások, programok, egyéb szociális támogatások (ingyenes kollégium) továbbra is segítik őket.