Karácsony előtt megtelnek a bevásárlóközpontok, a piacok, az adventi vásárok. A nagy tömegek vonzzák a zsebeseket. Kihasználják, hogy az emberek kevésbé figyelnek értékeikre, és nem várt pillanatban le is csapnak. Egy bűvész ügyességével kivarázsolják a pénzt, pénztárcát, értékeket a táskákból, kabátzsebekből. Hogy hasonló eset ne történjen meg velünk, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányságtól kértünk segítséget, mire érdemes odafigyelnünk.

– A karácsonyi és újévi ünnepeket megelőző időszakban szinte menetrendszerűen elszaporodnak a zsebtolvajlások, alkalmi lopások, gépkocsifeltörések. Rendőreink emiatt sűrűbben ellenőrzik a bevásárlóközpontokat, a vásárokat és azok közvetlen környezetét, illetve az odavezető főbb útvonalakat – közölte lapunkkal a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.

Elmondták, hogy a zsebtolvajlásokat jellemzően zsúfolt helyeken, az utcán, tömegközlekedési eszközökön, piacokon vagy bevásárlóközpontokban követik el. Éppen ezért fontos, hogy pénzünket, bankkártyánkat, egyéb értékeinket már akkor tegyük biztonságos helyre, amikor elindulunk otthonról. Lehetőség szerint ne a nadrág hátsó zsebébe, hanem kabátunk belső zsebébe tegyük. Vásárlás közben a pénztárcánkat és a kézitáskánkat soha ne tegyük a bevásárlókosarakba, értékeinket ne hagyjuk őrizetlenül a bevásárlókocsikban.

Az autófeltörők is gyakran kihasználják azt, hogy az ünnepi készülődés ideje alatt nem vagy kevésbé figyelünk a biztonságra. A résnyire nyitva hagyott kocsiablakot rögtön kiszúrják. Néhány pillanat alatt kinyitják az autót, és az ott felejtett mobiltelefont, táskát, csomagot viszik is magukkal. Emiatt mindig ellenőrizzük, hogy a jármű ajtaja zárva van, az ablakot felhúztuk, illetve értéktárgyakat sose hagyjunk látható helyen a gépjárműben.

Hódít az internetes átverés

Az ünnepek közeledtével megszaporodhatnak a csalások is. Az internetes csalások legjellemzőbb elkövetési módja, hogy nem létező árut próbálnak a vevőnek eladni, majd eltűnnek a kapott, interneten átutalt előleggel, vagy akár a teljes összeggel együtt. Gyakran gyanútlan internetes vásárlókat csapnak be azzal, hogy nem a megrendelt áru vagy nem olyan minőségű áru érkezik meg, mint amit venni szerettek volna. Azonban olyan esetek is előfordulnak, amikor egyáltalán nem érkezik meg a kívánt termék. Egy másik elkövetési módszerrel pedig különböző nyereményjátékokra vagy adománygyűjtésre hivatkozva csalnak ki pénzt az emberektől.