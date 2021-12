A közleményben új résztvevőként megemlítették Lipics Zsoltot, a Pécsi Nemzeti Színház igazgatóját, valamint a Keret Alkotó Csoport vezetőit, „akik ősi hagyományokat élesztenek fel Pécs szívében”. A színház részvétele természetesen nem újdonság, csak az új igazgatóé, az „ősi hagyományok” kifejezés pedig a betlehemes felvonulást, valamint a Mária-játékot jelentik.

A nóvumok közé sorolja az önkormányzat azt is, hogy az Adventi Épületfestő Gyerekrajz Pályázatra újításként idén már középiskolások is nevezhettek, és, hogy most először a Dzsámi mellett a Városháza épületén is láthatunk fényfestést.

Idén viszont a Nádor szállót nem világítják ki, amelyre korábban volt példa.

Az önkormányzat fontosnak tartotta megemlíteni, hogy pályáztatás alapján választották ki a kézműves és gasztronómiai kitelepülőket, hogy garantálják a minőségi szolgáltatást. Hozzátették, hogy a Széchenyi tér belső része új fénydekorációt és frízeket kapott, valamint új adventi kapuk kerültek a helyszínre.

„Történetek a balkonról” címmel a Művészetek és Irodalom Háza erkélyén színművészek olvasnak adventi történeteket. Ebben csupán a helyszín új, ugyanis a Nemzeti művészei már korábban is mondtak adventi meséket gyerekeknek. Szintén csak a helyszín újdonság abban, hogy a színház erkélyén hallgathatunk koncerteket, hiszen a Nemzeti rendre aktívan részt vesz a városi adventekben.

A közleményben kiemelték, hogy december huszadikán érkezik meg Pécsre Petőfi Karaván színpadkamionja. Fontos megjegyezni, hogy a Petőfi Karaván országos turnéját nem a város, hanem a Petőfi Kulturális Ügynökség szervezi.

Levele végén két új elemmel egészítette ki közleményét a városháza: fedett színpadot állítottak fel a Széchenyi téren, és a Zsolnay-kút köré pécsi, műszaki karos egyetemi hallgatók közreműködésével épített adventi koszorú került.