Hargitai János országgyűlési képviselő elmondta, a legnépszerűbb pályázatok mindig az útfelújításokra irányuló projektek, éppen ezért jelentős keret állt a Magyar Falu Program keretében rendelkezésre erre a célra, és így lesz ez a következő években is. Felhívta az átadáson részt vevő polgármesterek figyelmét arra is, hogy jövőre 13 fejlesztési célt támogat a program, az első pályázati kiírások pedig már január elején megjelennek, és a támogatói döntések is hamar megszületnek.



Az új úttal Peterd 20 kilométerrel került közelebb Pécshez

Egerágon szintén jelentős beruházás valósult meg az idén, a község önkormányzata a Területi- és Településfejlesztési Operatív Programban nyert támogatásból egy 7 férőhelyes bölcsődét építtetett. Rácz János, Egerág polgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, ez a minibölcsőde része a kormány családtámogatási programjának, hiszen ezáltal 7 családban tud az anya munkát vállalni, a jövedelmét pedig a családjára tudja költeni. Az intézmény két helyi lakosnak biztosít munkát. Megköszönte Őri Lászlónak, a megyei önkormányzat elnökének, valamint Hargitai János országgyűlési képviselőnek, hogy figyelnek Egerág fejlesztési terveire, és segítenek forrásokat szerezni a megvalósításukra.



– Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a rendszerváltás óta a legnagyobb mértékű óvoda- és bölcsődeépítési, felújítási program valósult meg az utóbbi években Baranyában. A megye több mint 30 településén nyílt lehetőség új férőhelyek kialakítására, és a meglévők korszerűsítésére 6,6 milliárd forint támogatással – emelte ki Őri László. A következő, 2021–2027-es európai uniós pályázati ciklusban a TOP Plusz keretében 2,3 milliárd forint áll rendelkezésre bölcsődefejlesztésre.



Újpetrén a hivatal is megújulhat



Az újpetrei óvodát belügyminisztériumi támogatásból egy új csoportszobával bővítették, és egyúttal felújították az épületet is. Az intézmény folyamatosan telített, így nagy szükség volt erre a fejlesztésre is. Az újpetrei önkormányzat a Magyar Falu Programban sikerrel pályázott az idén a hivatal felújítására. A közös önkormányzati hivatal épületének rezsiköltsége jelenleg nagyon magas, az energetikai korszerűsítést követően évente több mint 500 ezer forintot tud majd megspórolni a település.