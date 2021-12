Szombaton hagyományteremtő disznóvágást tartottak a közelmúltban megújult füstölőnél.

– Olyan érzésem van, hogy az itteni közösség kevésbé tart össze. Korábban a bálok összehozták a társaságot, de a hangoskodás miatt ezek megszűntek. Gondoltam, csináljunk egy disznóvágást, így a füstölőt is bemutatjuk, és egyben erősítjük az összetartást, illetve az elkészült termékeket kiszállítjuk a rászoruló családoknak – mondta a helyszínen Deák Károly, a disznóvágás ötletgazdája.

A nap főhőse Rudi, a 140 kilós disznó volt, akit egy közeli baranyai faluban szereztek be. A vágás is a településen történt, majd felrakták az autóra és elindultak vele a vasasi füstölőhöz.

– Igaz, Rudi a nap hőse, akkor már nem nagyon hősködött, azért meglepetéseket tudott még okozni. Alig indultunk el, mikor Rudi kicsúszott az autóból – mesélik többen is. – A fél falu segített újra felpakolni, majd elhoztuk a füstölőhöz – tették hozzá.



A rendezvény jó alkalomnak bizonyult a beszélgetésre isForrás: Laufer László

A vasasi helyszínen már többen készülődtek. A fő munkát egy helyi mészáros végezte. A 140 kilós disznóból rengeteg hurka, kolbász, tepertő, szalonna készült, amit mint mondták, szétosztanak a rászoruló családoknak, illetve töltött káposztával is megvendégelik őket.

Hagyományteremtő szándékkal rendezték meg az idei disznóvágást, illetve egy nem különleges focimeccsre is készülnek. Deák Károly tervbe vette, hogy mivel csapatuk, a Vasasi Bányász TC csoportjuk utolsó helyén tanyázik, így jövő év elején megrendeznék a Somogy, Tolna hasonló osztályban utolsó helyen vitézkedő csapatok tornáját. Így kiderülne, hol van a régió legrosszabb csapata.