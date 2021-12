Koncertjeiken felcsendülnek ismert és elfeledett karácsonyi dalok, elsősorban az angolszász nyelvterületről, de klasszikus karácsonyi művek is szerepelnek a kínálatban, így karácsonyi filmzenék és kifejezetten kéziharangokra írt darabok is megszólalnak. Az együttesnek több lemeze is megjelent, de Téli Álom című albumuk az első, amelyen amerikai harangokon szólalnak meg adventi és telet idéző dallamok. Erről is hallhatunk majd ízelítőt a koncerteken.

Vasárnap háromszor lépnek fel megyénk különböző településein: 10 órakor a kozármislenyi református templomban, 16 órakor Szigetváron, a Zrínyi téren (rossz idő esetén a Szigetvári Vigadóban), 18 órakor pedig a szentegáti Szent Amália kápolnában.