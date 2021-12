Sajtótájékoztatón számolt be arról Hargitai János, országgyűlési képviselő, hogy Magyarországon erőteljes a gazdasági növekedés, a nyugdíjasok most nyolcvanezer forint nyugdíjprémiumot kaptak, ráadásul februárban már a teljes tizenharmadik havi nyugdíjat is kifizeti számukra a magyar kormány.