Az idei évben több mint 4,3 milliárd forint érkezett a baranyai kistelepülések fejlesztésére, és csaknem ötszáz pályázat kapott pozitív elbírálást. A legnépszerűbb felhívás idén is a kommunális eszközök beszerzését támogató pályázat volt, amelynek nyilvánvalóan az az oka, hogy a közmunkások száma mindenhol lecsökkent, és így jellemzően 2–3 emberre hárul a település karbantartása, a munkálatokat pedig igyekeznek az önkormányzatok gépesíteni. A munkagépek beszerzésére, egy még nem végleges összesítés alapján, több mint 50 település kapott támogatást.

Ezen kívül a legtöbb pályázatot az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítására, óvodai játszótér fejlesztésére, önkormányzati kezelésű út- és hídfelújításra, valamint falubusz beszerzésére nyújtották be, de szintén nagy volt az igény a temetőfejlesztésre, a felelős állattartás elősegítésére, valamint a közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre, illetve a közösségszervező munkatársak bértámogatására is. A legkisebb érdeklődésre számot tartó pályázat a szolgálati lakás felújítására irányuló volt.

Az önkormányzatok számára a Magyar Falu Program továbbra is azért a legkedvezőbb forrásteremtő eszköz, mert önerő nélkül tudják megvalósítani fejlesztéseiket, illetve az egyéb pályázati programokkal szemben viszonylag gyors lefutásúak, így még elkerülhetőek azok a problémák, hogy a programok az emelkedő kivitelezői árak miatt esetleg mégsem férnek bele a tervezett költségvetésbe.

S mivel a program célja hogy a kistelepülésen élők ne érezzenek hátrányt azokkal szemben, akik városokban telepednek le, több önkormányzat is ennek figyelembevételével tervezte fejlesztéseit, és pályázott. Az idén több mint harminc baranyai önkormányzat vásárolhatott új falubuszt az elnyert támogatásból, amelynek segítségével mind a gyermekek óvodába szállítása, mind a civil szervezetek utazása, mind pedig az egyéb szociális feladatok ellátása biztosítottá vált. A kisgyermekes szülők igényeit is sok helyen veszik figyelembe az önkormányzatok: óvodai játszóudvar fejlesztésére, illetve közterületi játszótér felújítására is több mint hatvan település nyert támogatást.

Jövőre több fejlesztésre pályázhatnak

A Magyar Falu Program jövő évi pályázati felhívásai már január 3-án elérhetőek lesznek. Rövidebb (30–35 napos) lesz a benyújtási idő, és gyorsabb lesz a bírálati szakasz is. A korábbi népszerű felhívások mellett jövőre például a meglévő bölcsődeépületek felújítására, illetve fogászati kezelőegység beszerzésére is lehet pályázni. Újdonság lesz továbbá, hogy a kültéri közösségi terekre, létesítményekre (színpad építésére, fejlesztésére), valamint gépjárművek tárolására szolgáló építmény, mobil létesítmény kialakítására is lehet majd támogatást nyerni. Az eddig is népszerű út-, híd-, és kerékpárút építésére szóló pályázat pedig várhatóan tovább bővül, vízelvezető csatornarendszerek javítására és építésére is lehet forrást nyerni.

A program jó forrásteremtő eszköz a kistelepülések számára