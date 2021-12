Újra működik a toronyóra Szászváron – sokáig úgy tűnt, hogy a javításáról egyelőre le kell mondania a településnek, a kapott árajánlatok ugyanis túlzónak bizonyultak. Az önkormányzatnak azonban sikerült egy olyan vállalkozót találni, aki olcsóbban dolgozik, és újra működőképessé tette a szerkezetet. A munkáért 290 ezer forintot fizet a hivatal.

Három út menti kereszt is megújult a közelmúltban a településen – ezek a feszületek régen a települések kezdetét és végét jelezték, valamint a templomhoz vezető utakon is megtalálhatók voltak. A renoválásra a szászvári Német Nemzetiségi Önkormányzat nyert 648 ezer forintot, a munkát helyi kőfaragó végezte. Az eredeti elképzelések szerint a Kálvárián lévő régi alkotásokat is fel szerették volna újítani, erre azonban nem sikerült pályázati támogatást nyerni, miután ezek a keresztek nem az út mentén találhatók, azaz nem feleltek meg a kiírás feltételeinek. A megújult feszületek megszentelését a múlt hétvégén tartották, az avató ünnepségen Patton Gábor történész, régész adott a keresztekkel kapcsolatban történeti áttekintést.