A projekt keretében mindegyik játszótér megújulhat és biztonságos játék­eszközökkel bővülhet, valamint egy további játszótér is épülhet a Szegfű utcában. A felújítások után a kisgyermekes családok esztétikus, modern közösségi tereken tölthetik aktívan és tartalmasan szabadidejüket.



A másik projekt keretében egy, a röplabda, kosárlabda, tollaslabda, kézilabda, lábtenisz és a kispályás futball űzésére alkalmas gumiburkolatú multifunkciós sportpályát építenek a tömbházak közé, a Béke térre, illetve harmadik projektelemként egy közösségi teret alakítanak ki a vásártéren. A terület központi eleme egy 50 négyzetméteres épület lesz, ahol a közösségek, helyi civil szervezetek a szabadidejüket egymás társaságában kellemesen eltölthetik, békés környezetben, esélyt adva a helyi kultúra, a szabadidős tevékenységek fejlődéséhez.



Lehetőséget teremtenek a sportolásra

A siklósi városvezetés az utóbbi időben kiemelt figyelmet fordított mind a játszóterek karbantartására (önerőből egy új játszóteret is építettek Máriagyűdre), mind pedig arra, hogy a sportoláshoz megfelelő körülményeket biztosítson. Ősszel készült el a kosárlabda, röplabda, tenisz, lábtenisz űzésére alkalmas, többfunkciós sportpálya a műfüves labdarúgópálya és a parkoló közötti területen, és a legfrissebb hírek szerint hamarosan a Batthyány Kázmér Általános Iskola udvarán lévő, rossz állapotú pálya is megújulhat, a Magyar Kézilabda Szövetség által indított és támogatott programnak köszönhetően. Erről Riegl Gábor, a város polgármestere számolt be a napokban.



Játékokkal bővül a terehegyi játszótér



A harkányi önkormányzat a támogatásból a terehegyi játszótér fejlesztését tervezi. A területen a gyerekeknek focikaput állítanak, és új játszótéri eszközöket telepítenek, emellett felnőtteknek kültéri fitneszeszközöket helyeznek el ezen a területen. A játszótér környezetét is fejlesztik, közvilágítással, padokkal, szemetestárolókkal, valamint bekerítik a területet. Mint dr. Markovics Boglárka, Harkány jegyzője elmondta, a beruházást az időjárás függvényében mielőbb megkezdik, a kivitelező kiválasztását követően. Az önkormányzat Terehegyen a falusi életforma hagyományait bemutató miniskanzen rekonstrukcióját is tervezi, ehhez még keresi a külső forrásokat.