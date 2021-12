Ezt egy friss kimutatás hozta ki, és pontos összeget is megfogalmaztak az aktív munkavállalók: a többség úgy látja, legalább 22 millió forint megtakarítás szükséges most a kényelmes öregkorhoz. Ebből pedig kitűnik az is, hogy egyre kevesebben hiszik azt, az állami nyugdíj elegendő a megélhetéshez.

A vizsgálat arra is rávilágít, hogy a 30–59 éves magyar megtakarítók kétötöde biztonsági tartalékra gyűjt, egyharmada kifejezetten lakáscélokra, és ugyancsak egyharmad célirányosan a nyugdíjas évekre. Az is kiderült, hogy a pandémia miatt a tervszerűen gondoskodók kétharmada mostanában jóval kevesebbet tud félretenni, mint korábban.