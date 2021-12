A baloldali városvezetés vállalata, a Pécsi Városfejlesztési Zrt. azt a szakértő céget, az Eco-Cortex Kft. kérte fel, amelyik már korábban is elvégezte ezt a munkát a 2020-ig tartó uniós finanszírozási ciklus kapcsán a fideszes városvezetés idején. (A társaság egyébként azt megelőzően a korábbi szocialista önkormányzatnak is dolgozott, de szakmaiságukat nem kérdőjelezte a jobboldali városvezetés sem.)

A dokumentumot a héten fogadta el a pécsi testület, ami kapcsán a Baranya megye fenntartható városfejlesztés felelős biztosaként is tevékenykedő Kővári János (ÖPE–KDNP) frakcióvezető azt mondta, hogy jelentős mértékben nem változott a korábban elkészített koncepcióhoz képest, már akkor is fontosnak tartották a természeti kincsünket, a Mecseket, és majd’ egy évtizede az is látszott, hogy a klímaváltozás miatt a gazdaság is a fenntarthatóság irányában fordul majd.

– Négy irányt határoztak meg: az épített és a természeti környezet fenntarthatóságát, valamint a gazdasági és társadalmi fenntarthatóságot. Mindez nem azt jelenti, hogy mindent zöldre festünk, hanem azt, hogy a tevékenységünk során a környezetünkre, a természetre is odafigyelünk. Az aktualizált koncepcióban pedig – nagyon helyesen – új elemként megjelent az okosváros-gondolat is – fogalmazott Kővári János.

A koncepció a város térszerkezeti problémáinak kezelését, a várostest szétszakítottságának megszüntetését, a gazdátlan területek felszámolását, a városrészi központok és a zöldterületek fejlesztését is tartalmazza. Ennek kapcsán Kővári János arra hívta fel a figyelmet, hogy ezeket a célokat a gyakorlati életben akkor is figyelembe kell venni, hogyha a gazdasági érdekek mást kívánnak. Példaként megemlítette a volt Mandulás kemping ügyét, ahova lakóparkot akartak felhúzni korábban, vagy éppen a kertvárosi kutyafuttatókat, amelyeket még mindig nem akarnak átminősíteni közpark­ká, holott azokat már évtizedek óta így használják, és ezt kérik a helyiek is.

A dokumentumban megjegyzik, hogy a kormányzat részéről elindított és az előkészítés alatt álló Dél-Dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna program keretében megvalósítható fejlesztések lehetőséget nyújtanak Pécs fejlődésére. Az elektromos buszok további beszerzésével – amit még a korábbi városvezetés indított el – a töltőállomások kapacitását is növelni szükséges a szakértők szerint, valamint a napenergia felhasználásának bővülése, a hűtő-fűtő klímák terjedése miatt a távhőszolgáltatás kapcsán pedig újra kell gondolni a város energiapiaci szerepét.

Arra is kitérnek, hogy a demográfiai korfa kedvezőtlen összetétele – a magas átlagéletkor – a fenntartható fejlődés egyik leglényegesebb megoldandó problémája. Erre a fiatalok megtartása, a városba vonzása, a foglalkoztatásukat lehetővé tevő munkahelyteremtés és a gyermekvállalási kedv erősítése jelenti a hosszú távú megoldást. A stratégiai irányok között pedig például szerepel Pécs kereskedelmi-gazdasági-turisztikai központ szerepének stabilizálása, erősítése, a helyi termék-előállítás és a kereskedelem fejlesztése, Pécs és a várostérség együttműködése nagy volumenű ipar letelepítését szolgáló iparterület kialakítása céljából, valamint az egyetem–város kapcsolat stratégiai szintre emelése is.