A szemetelés problémájával elengedhetetlen, hogy foglalkozzunk. A városokat ugyan tisztítják, az utcákat söprik, ezáltal az eldobált szemét a helyére kerül. Több olvasónk is lapunk sms-rovatában hívta fel a figyelmet arra, hogy a városokon kívül, az erdőkben, az út melletti pihenőknél, tavaknál a szemét halmokban áll. Nem csak háztartási hulladékokat találhatunk zsákokban vagy szétszórva, de előfordul, hogy elektronikai eszközök maradványai, autógumik, alkatrészek, szennyező hulladékok hevernek az árokban. Annak érdekében, hogy a hulladék mennyisége csökkenjen, önkénteseket vonnak be a munkákba, akik az erdőket, parkokat, kirándulóhelyeket tisztítják meg, a nem oda való tárgyaktól.

A TrashOut nevű telefonos alkalmazást azért találták ki, hogy jelentést lehessen küldeni az illegális szemétlerakókról. Az okostelefonok világában ez hasznos találmány, hiszen a készülék mindig kéznél van. Amennyiben egy ilyen területtel találkozik az illető, az első lépés az, hogy lefotózza, akár több szögből is, majd feltölti. Ezután kiválaszthatja, hogy mekkora a mérete a szemétkupacnak, elfér egy zsákban, egy talicskában, vagy autóra van szükség az elszállításához. Következőként azt kell megadni, hogy milyen fajta hulladék található a területen, itt több választ is be lehet jelölni. Az alkalmazás utolsó kérdésként azt teszi fel, hogy hol található a szemét, autóval megközelíthető-e, barlangban van, víz alatt, esetleg valami speciális segítségre van szükség a megközelítéshez. Ezért egy pontos címre is szükség van, hogy a tisztítócsapat könnyedén oda találjon. A bejelentést akár névvel, de névtelenül is megteheti az illető.

Világszerte összesen 64 ezer bejelentés történt, ebből 7700 esetben végezték el a takarítást. Magyarországon eddig 3525 bejelentés történt, 346 esetben pedig felszámolták a lerakót. Az alkalmazás felajánlja, hogy a tartózkodási hely környékén megtalálható bejelentéseket listázza, így aki önként szeretne tenni a környezetéért, az megteheti. Amennyiben egy területet megtisztítottak, azt az alkalmazásban is lehet jelezni, fotókkal alátámasztva.

Szerkesztőségünk munkatársa is kipróbálta az alkalmazást működést közben, nem csak bejelentést tett a hitelesség bizonyítása érdekében, egy területet meg is tisztított a szeméttől. Az összeszedett hulladék megfelelő elhelyezésében is segít a rendszer, hiszen megmutatja, hogy merre található a közelben kuka és újrahasznosító konténer. Természetesen minderre nem lenne szükség, ha mindenki tisztában lenne azzal, hogy a háztartási hulladékot, veszélyes hulladékot, feleslegesnek vélt dolgokat nem a természetben kell elhelyezni.