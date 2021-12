Arra hivatkozott, hogy a megemelkedett nyersanyag-, és üzemanyag árak, valamint az év közbeni jogszabály módosítás miatt szükséges három intézmény vonatkozásában a dologi kiadások, és egy esetében a személyi juttatások, és munkaadókat terhelő járulékok finanszírozására pótelőirányzat biztosítása az önkormányzat dologi kiadásainak terhére.

Ruzsa Csaba alpolgármester szerint össze is lehetne hívni a rendkívüli közgyűlést az ünnepek alatt, vagy pedig megemelik a polgármesteri keretet 600 millióval.

Barkóczi Csaba (Fidesz) képviselő minderre azt mondta, hogy 2019-ben úgy nyert választást Péterffy Attila, hogy több demokráciát, nagyobb átláthatóságot ígért, de ennek ellenkezője történik, demokrácia helyett királyságot épít. A képviselő ezt követően egy koronát mutatott fel, amire az "Attila király" feliratot írta fel.

Forrás: Laufer László

Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető a vitában arról is szólt, hogy a város ugyan nyújtott be milliárdos rendkívüli támogatásra kérelmet a kormányhoz, de ezzel öt napot késtek a jogszabályok által megadott határidőhöz képest. Majd pedig felvetette, hogy ez a hanyag kezelés kinek a felelőssége, ez az egymilliárd forint honnan fog hiányozni?

A polgármester erre úgy reagált, hogy szerinte nagyon rosszul tájékoztatták, először benyújtották igényüket, amire kaptak 50 milliót, majd pedig beadták 2 milliárd forintra az igényt, amit alátámasztottak, csak a jóindulat és segítőkészség kellett volna, hogy megkapják. Majd pedig azt is üzente a jobboldaliaknak, hogy nekik kellett volna segíteniük ebben.

Erre Csizmadia Péter azt válaszolta, hogy ha nem tudják ellátni a feladatukat városvezetőként, akkor érdemes lenne lemondaniuk.

Az ÖPE-KDNP frakcióvezetője, Kővári János szerint a baloldalnak ideje lenne a hisztériakeltés helyett dolgozni, hiszen tavaly még a közvilágítás kikapcsolásával, bezárásokkal, leépítésekkel riogatták a pécsieket, és még a karácsonyi égőket kikapcsoltatta Péterffy Attila rendkívül ízléstelenül.

A 600 milliós keretet végül megkapta Péterffy Attila, a baloldal még azt sem támogatta, hogy a keretből történő kifizetések előtt véleményezzék a közpénzek felhasználást, csupán az utólagos tájékoztatást tartották szükségesnek.

12:03 - Szakmai vezetést kérnek a Tüke Busz élére

Bognár Szilvia, a volt DK-s pécsi alpolgármester azt kérte a Tüke Busszal kapcsolatos vitában, hogy ne csak az igazgatóság elnökének a fizetését emeljék meg, hanem a dolgozói béreket is. A Tüke Busznál közel egy évtizedig dolgozó képviselő azt is elmondta, hogy jelenleg az is bizonytalan, hogy azt a néhány tízezer forintot megkapják-e a dolgozók, amit általában az év végén várnak például cafetéria juttatásként. Azt is kérte, hogy valóban szakmai vezetése legyen a vállalatnak, például legalább a buszokat mossák rendszeresebben karácsonykor.

-A rossz járatszervezés, a sofőrök elvándorlása miatt egyre több járatkimaradás van Pécsen - tette hozzá Csizmadia Péter fideszes képviselő, aki szintén kérte a sofőrök érdemi béremelését is a városvezetéstől.

Kővári János (ÖPE-KDNP) frakcióvezető pedig azt is megkérdezte a polgármestertől, hogy előfordulhat-e az Pécsen, hogy valakiről politikai szempontok alapján döntenek, tekintve, hogy Bognár Szilvia is távozott a Tüke Busztól?

- Nem, nem az önök érájában élünk - fogta rövidre a választ Péterffy Attila, aki azonban arra már nem tért ki, hogy éppen akkor távozott "közös megegyezéssel" Bognár Szilvia férje a Pannon Filharmonikusoktól, amikor a volt alpolgármester is összerúgta a port a városvezetéssel. Érdekesség, hogy éppen a fideszes városvezetés idején dolgozhatott nyugodtan a Tüke Busznál Bognár Szilvia és férje a Pannon Filharmonikusoknál, holott a baloldali politikai nézeteik köztudottak voltak már korábban is, ám ezzel akkoriban senki nem foglalkozott, hiszen a munkájukat végezték.

Kővári szerint mindkettejük munkáját ellehetetlenítették, miközben MSZP-s, DK-s családtagoknak adtak munkát, utalva arra, hogy Meixner András volt MSZP-s alpolgármester fia vezeti a Biokomot. De hozzátehetjük, hogy Gulyás Emil, az MSZP volt városi elnöke a Tüke Busz Zrt. igazgatóságában foglal helyet.

12:52 - Kormánytámogatással fejlesztik a repülőteret

Miközben a mostani közgyűlésen is a kormányt támadta a baloldal különböző okokból, ürügyekkel, a közgyűlés elé került az az előterjesztés, aminek az a lényege, hogy a kormány tízmilliárdos segítségével fejlesztik a városi repülőteret a paksi atomerőmű beruházással összefüggésben.

Ennek érdekében a kormány Pécsnek közel egymilliárd forintot fizet azért, hogy a Hunatom Zrt. többségi tulajdont szerezzen a Pécs-pogányi repülőteret működtető Kft.-ben és az Air Horizont Kft.-ben.

Ruzsa Csaba alpolgármester szerint ez a választási ígéretük része volt. Az ügyletet megelőzően meg kellett egyezniük a pogányi önkormányzattal is, bíznak abban, hogy kedden a szomszédos település képviselő-testülete is megszavazza a döntést. Azzal számol, hogy már a héten aláírhatják a szerződést a kormánnyal, az így beérkező pénzt működésre - bérekre, számlákra, dologi kiadásokra - költik majd. Azt is elmondta, hogy helyet keres az egyik hazai utasszállító társaság is magának a déli régióban.

Az alpolgármester megköszönte a hivatal dolgozói mellett Mikes Évának, a Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna fejlesztéséért felelős kormánybiztosnak és Süli Jánosnak, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának megépítéséért felelős tárca nélküli miniszternek a közreműködését.

Csizmadia Péter (Fidesz) frakcióvezető szintén minden félnek megköszönte, hogy a megállapodás immáron küszöbön van. Megemlítette, hogy forrás is rendelkezésre áll, ahhoz hogy a paksi atomerőmű fejlesztését kiszolgáló cargo repülőtér legyen, ami az utasszállításban is meghatározója lehet a hazai légiközlekedésnek. Ezzel a fejlesztéssel, a mohácsi kikötő beruházással és az autópályaépítésekkel valóban régiós központtá válhat Pécs - mondta bizakodva a frakcióvezető.

Kővári János (ÖPE-KDNP) frakcióvezető elmondta, hogy Pécs mellett lobbiztak a képviselők, maguk is azért, hogy ne Taszárt fejlesszék. Megemlítette, hogy a 2006-ban a pogányi reptérre felvett hárommilliárdos hitelt az előző városvezetés fizette vissza, a pécsi polgároknak pedig évente 100-150 millióba került a működtetése, ami mintegy kétmilliárd forintot tett ki az elmúlt évek alatt. Akkor változott meg mindez, amikor a kormányzat elhatározta, hogy a regionális repülőterek fejlesztését elindítja. Kővári kiemelte, hogy most úgy tesz a baloldali városvezetés, mintha egy magánbefektetőt talált volna.

-Nem gondolhatják komolyan, hogy a kormány azért fejleszti a repülőteret, mert naponta ötvenszer rugdossák a kabinetet. Nem a baloldali városvezetés munkája miatt fejlődik Pécs - mondta Ágoston Andrea (Öt torony) képviselő kritikáira reagálva, aki úgy látta, hogy a városvezetésnek köszönhető a kormányzati szándék.

A testület egyhangúlag fogadta el az előterjesztést.

15:24 - Kóbor József a wikipédiából tudja, hogy mi a fa

Az MSZP-DK tengelyt támogató LMP-s politikusnak, Kóbor József zöldbiztosnak tett fel kérdést Barkóczi Csaba (ÖPE-KDNP) a polgármester által Vicze Csilla, a Civilek a Mecsekért Mozgalom szóvivője ellen indított pere kapcsán.

A jobboldali képviselő állásfoglalást kért Kóbortól, hiszen ő volt az, aki korábban azt állította Péterffy ténykedése kapcsán, hogy "Franciaországban vagy Németországban börtön járna az ilyen mértékű tűzifaégetésért". Barkóczi többek között feltette azt a "híres" kérdést is, hogy szerinte "mi a fa". Ennek előzménye, hogy a bíróságon korábban Péterffy úgy nyilatkozott, hogy „nem értem, hogy mit jelent az, hogy fa", amikor a pécsi erőmű kazánjaiban eltüzelt három millió tonna fának fajtájáról, típusáról volt szó.

Kóbor József válaszként a wikipédiából olvasott fel egy hosszú szakaszt, amely a fának a felépítéséről szólt, majd rátérve a perre kijelentette:

-Sajnálatosnak tartom a pert, de nem engem pereltek, nem én pereltem, ezért semmi közöm hozzá - mondta a zöldbiztos, aki egyébként magát valamikor még a Civilek a Mecsekért Mozgalom tagjának vallotta.

Barkóczi meg is jegyezte, hogy ő nem Péterffy mellényzsebéből kikandikáló Kóbortól szeretett volna választ kapni, hanem a valódi zöldbiztostól.