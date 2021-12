Oltási akció a kórházi és járásközponti oltópontokon:

2022. január 6-7. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között

2022. január 8. (szombat) 10-18 óra között,

2022. január 13-14. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között

2022. január 15. (szombat) 10-18 óra között,

2022. január 20-21. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között,

2022. január 22. (szombat) 10-18 óra között,

2022. január 27-28. (csütörtök-péntek) 14-18 óra között.

2022. január 29. (szombat) 10-18 óra között,

A háziorvosok is folytatják az oltást a rendelési időben, és őket emellett arra kérjük, hogy legalább egy januári péntek délután és szombaton is oltsanak előzetes bejelentkezés nélkül. Ha a háziorvos vállalja, akkor természetesen nem csak egy, hanem akár négy alkalommal is tarthat oltási akciót. A háziorvosok számára az országos tisztifőorvos hivatalosan is elrendeli az oltási akciónapokat, így a szombati oltási akciónapokra külön térítésre jogosult

Folyamatosan nyitva a regisztráció és az időpontfoglaló az 5-11 éves gyermekek oltásához is.

A beoltottak száma 6 252 653 fő, közülük 5 968 354 fő már a második, 3 153 470 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette. 1370 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 246 689 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 151 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 38 894 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 091 017 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 116 778 főre csökkent. 4019 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 374-en vannak lélegeztetőgépen. Az omikron vírusvariáns Magyarországon is terjed, ezért továbbra is az oltás felvételére kérjük az oltatlanokat és a megerősítő oltás felvételére a négy hónapnál régebben oltottakat. Eddig 58 ezer 5-11 éves gyermeket regisztráltak a szülők oltásra, és 37 ezer gyermek már fel is vette azt. Az ünnepek alatt is van lehetőség oltásra időpontfoglalással.