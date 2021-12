– Mivel telik püspök atyámnak az adventi várakozás?

– Advent alatt annál is többet akarunk tenni a hívekért, mint általában. "Harmatozzatok, égi magasok" – szól a híres adventi ének, amely jól kifejezi, mennyire várjuk a Jóisten szeretetét, hogy az eljöjjön hozzánk, és befogadhassuk. Ezért itt Kakasdon a Szent Anna kápolnában minden reggel együtt imádkozhatnak a helyiek a nővérrel. Idén is megtartjuk az adventi három estés lelki gyakorlatot. Ilyenkor az esti mise előtt egy órával már lehet gyónni, és a mise alatt is gyóntatok, a lelki gyakorlatot vezető szekszárdi káplán pedig misézik és prédikál a híveknek. Segítünk felkészíteni a szíveket, hogy karácsonyra nyitottak legyenek a szeretet befogadására.