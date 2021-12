Mikulás járta a település házait vasárnap délután. A Szent Miklós köpenybe bújt jótevő a gyerekek örömére ablakba tett cipőikbe ajándékokat helyezett el.

A járvány miatti elővigyázatosság jegyében nem ment be a házakba, a kicsik az ablakból integettek, illetve a kertkapuban is találkozhattak a Mikulással. A fiatalok örömmel fogadták az ajándékcsomagokat, néhányan még süteménnyel is megkínálták Szent Miklós segítőjét.