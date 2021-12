Sok helyen jelent meg az elmúlt napokban, hogy drágább lesz idén a bejgli. Az ok: a dió és a mák ára emelkedett. A dió kilóját a fővárosi piacokon 4–6 ezer forintért mérik, de több nagyvárosban is drágulás tapasztalható. A dióhoz hasonlóan a mák ára is emelkedett. Megnéztük, mi a helyzet a pécsi vásárcsarnokban.



– Amint látja, a dió ára nem emelkedett. Tavaly ilyenkor volt olyan időszak, mikor 4000 forint volt. Mi most 3500 forintért árusítjuk, és karácsonyig nem emelünk árat – mondta egy eladó a csarnokban, illetve amint láttuk, a mák ára sem változott a tavalyihoz képest, kilója 1400–1600 forintba került.



Egy bejglireceptet is szereztünk: a tésztához 50 dkg liszt, 2 dl tej, 2 tojás 25 dkg margarin, 2 dkg élesztő szükséges. A lisztet elmorzsoljuk 3 dkg cukorral, egy csipet sóval, 1 tojással, a margarinnal és az élesztővel. A langyos tejjel addig gyúrjuk, hogy a kezünkről leváljon, majd tizenöt percig pihentetjük. A tésztát elfelezzük, téglalap alakúra nyújtjuk, megkenjük a töltelékkel. A töltelékhez másfél deci vizet felforralunk 15 dkg cukorral és a 20 dkg mákra vagy dióra öntjük. Ízesítjük citromhéjjal, szegfűszeggel, fahéjjal, mézzel, mazsolával és kihűtjük. A tésztát feltekerjük, a tojás sárgájával megkenjük, és mehet a sütőbe.



Zöldségek és gyümölcsök árai a piacon (Ft/kg, Ft/db, Ft/csomó)



cékla 299–450/kg fokhagyma 1790–1900/kg jégcsapretek 200/db káposzta 250–299/kg karalábé 300/db kelbimbó 1200/kg kelkáposzta 399/kg lila hagyma 499/kg lila káposzta 499/kg paprika 499–599/kg paradicsom 499–699/kg retek 250/cs sárgarépa 250/kg sörretek 390–450/db sütőtök 250/kg vöröshagyma 250/kg zeller 599/kg zöldhagyma 250/cs zöldséggyökér 990/kg alma 299–499/kg banán 390–499/kg birs 790/kg citrom 690–790/kg dióbél 2999–3500/kg gesztenye 1990/kg kivi 790–1190/kg körte 650/kg mandarin 590–790/kg narancs 650–890/kg szőlő 690–1100/kg