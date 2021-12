Szolgálati lakást újítottak fel Mozsgón a Magyar Falu Program keretein belül. A kistelepülési szolgálati épületek modernizálása és állapotjavítása a szakemberek vidéki munkavállalását is segíti a jobb minőségű lakhatás támogatásával. Az épületet új tetővel és nyílászárókkal látták el. Emellett új szigetelést kapott, valamint a fürdőszobát is felújították, illetve külső-belső festésre is sor került. A megszépült lakásba egy Mozsgón tanító pedagógus költözhetett be.