Megújult a siklósi zsidó temető a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány és a siklósi önkormányzat támogatásával. A temető nyugati oldalán található falazott kerítés lebontását követően egy új kerítés épült, illetve a ravatalozó nyugati utcafronti homlokzatának a javítása, és újraszínezése is megvalósult.

A keddi ünnepélyes átadón Szabó György, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány elnöke, valamint Goldmann Tamás, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének alelnöke és Riegl Gábor polgármester mellett a siklósi Táncsics Mihály Gimnázium tanulói is részt vettek, néhányan közülük az ehhez kapcsolódó iskolai közösségi szolgálatot is most zárták.