A játszótér a Pintér János park megújítási program keretében újult meg, amelyre a város 64 millió forintot fordított. Ennek köszönhetően megszépült a Niké szobor környéke, a Mandulás tornapálya, a tettyei panoráma sétány, a Puskin tér, a Malomvölgyi parkerdő és most a Jánosi Engel Adolf téren lévő játszótér.

Forrás: Zs. J.

Az új játszótéren 14 játékelem (mászóka, hinta, csúszda) van, illetve tavasszal egy kötélpályával bővül. A lépcsős szökőkút hiányos Zsolnay elemeit pótolták, melyet a Zsolnay gyártól rendeltek meg. Tervben van a szökőkút gépészeti rendszerének helyrehozatala, de az, mint Ruzsa Csaba alpolgármester megemlítette, körülbelül 15 millió forintba kerülne.

A most átadott játszóteret kamerarenszer védi, illetve azt is megtudtuk, hogy a bevásárlóközpont biztonsági szolgálata is többször ránéz a játszótérre.