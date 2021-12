A lelkes alkotók fantáziája ezúttal is határtalan volt: fahéj, faág, parafadugó, fenyőtoboz, szárított gyümölcs, csillagánizs is alapanyagul szolgált az alkotásokhoz. Nem meglepő, hogy a szervező Tenkes Csárda idén nem állított fel sorrendet, „minden gyermeknek nyernie kell”. Minden jelentkezőt ajándékcsomaggal jutalmaztak. Ezúttal nemcsak a megyéből, hanem távolabbról is kapott díszeket az étterem, számukra postázzák az ajándékot. A különleges hangulatot árasztó pályamunkák vízkeresztig megtekinthetőek a nagy múltú, Baranya Megyei Értéktár részét képező Tenkes Csárdában.