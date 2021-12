Emellett az idén is eredményesen pályázott az alig több mint félszáz lakosú kistelepülés, szintén a Magyar Falu Program keretében a felelős állattartás elősegítésére, valamint kommunális eszközbeszerzésre nyertek támogatást. A gépek meg is érkeztek Markócra, így most a kistraktornak egy fedett tárolót építenek.

– Nagyon örültünk a nyertes pályázatoknak, úgy érezzük, hogy odafigyelnek az olyan kistelepülésekre, mint amilyen Markóc is – mondta a községvezető. Hozzátette, ennyi pályázati támogatás még egyik évben sem érkezett hozzájuk, ezért Nagy Csaba országgyűlési képviselő támogatásáért és közbenjárásáért is hálásak. Kovács Sándor bizakodó, jövőre újra pályáznak, egy kultúrház építésére, valamint útfelújításra szeretnének támogatást nyerni.