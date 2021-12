– Baranya megye nagy közösségének nevében és két kisgyermekes édes apaként is szeretnék köszönetet mondani a szülészeti klinika dolgozóinak az egész éves helytállásért, a kedves biztató és bátorító szavakért amelyekkel a kismamákat és a családokat segítették – tette hozzá Őri László.

Nagy Csaba hozzátette, ezen felül cégek és magánemberek is támogatták a klinikát, így közel hárommilliós fejlesztési beruházásra kerülhet sor.

Dr. Kovács Kálmán klinikaigazgató elmondta, a kapott összegből kicserélik a terhespatológiai osztály bútorzatát, új székeket, vizsgálóasztalokat is beszereznek. A támogatás részeként két televíziót és egy kávéfőzőt is kaptak, az osztályon dolgozók és ellátottak kényelme érdekében.

A Kormány általi átfogó, több milliárdos fejlesztés pedig a tervek szerint 370 napos, hosszú folyamat lesz, mely során számos modernizáció várható a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán.

– Megújul a Reprodukciós Központ minden szeglete, több ágyunk lesz, nagyobb hely áll majd rendelkezésre, valamint lesz egy komplett kutatólaborunk. Az édesanyák kényelmesebb helyen lehetnek majd, valamint kapacitásbővítésre is lehetőségünk lesz. Megújul a szülőszobánk is, ahol fűtés- és villanykorszerűsítés mellett a nyílászárók cseréjére is sor kerül, s új szülőszobát is ki tudunk alakítani. Így még otthonosabb körülmények közt hozhatják világra gyermekeiket az édesanyák. – mondta

– A császármetszésen átesett hölgyek számára fenntartott két kórterem klimatizálása és felújítása is meg fog valósulni. Egyágyas, modern, felszerelt szobák lesznek elérhetőek az édesanyák számára, továbbá a vizesblokkok megújítása is megvalósul, ezáltal kényelmesebbé téve a várakozó édesapák és családtagok klinikán töltött idejét is – tette hozzá Kovács Zsuzsanna ápolásszakmai igazgatóhelyettes.