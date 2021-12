A pecások másik kedvenc helye a Szigetvártól pár kilométerre található merenyei horgásztó, amely óriás pontyairól, harcsáiról híres, de számos egyéb halfaj is megtalálható, így a kárász, csuka, amur, compó, koi ponty. A korábbi években híre ment a horgásztónak a nagy halainak köszönhetően. Számos vendég érkezik nemcsak az ország különböző pontjairól, hanem külföldről (Szlovákia, Horvátország, Németország, Svájc) is.

– A Covid hatással volt a horgásztó üzemeltetésére, de elmondható, a víz felszínén maradtunk – ecsetelte az idei évet a tógazda Regős György, aki egyben a település polgármestere. – A korábbi lezárások miatt sokan mondták vissza a foglalásaikat, majd mikor a zárásoknak vége lett, lassan jöttek a pecások, ám voltak olyanok, akik idén kihagyták.



Rákérdeztünk Púposra, Magyarország legnagyobb pontyára (45 kilós), hogy mi van vele. Mint megtudtuk, vigyáznak rá. Idén is többször horogra akadt, de rögtön visszaengedték. A becslésük szerint a hal súlyból nem vesztett. Az utód is jól van, a Kispúpos, aki már közelíti a 40 kilót.

Korábbi években nemcsak a horgásztavakon sikerült nagy halakat fogni, hanem a nyílt vizeken is. Pár évvel ezelőtt lapunk elsőként számolt be a nagy dunai fogásról. Szaif Géza csónakkal süllőzni indult. A harmadik dobásnál már érezte, hogy nagy hal akadt a horogára. Több mint egy óra húsz perc után látta meg, hogy egy óriási harcsával küzd. Az óriás hal két kilométeren keresztül húzta a csónakját Mohács felé, mire sikerült kézzel beemelnie a csónakba a 188 centis, 61,5 kilós halat.