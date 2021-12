– Az M6-os autópálya befejezése még nem oldja meg a problémáinkat teljesen. Pécset kelet–nyugat irányban is be kell kötni a közlekedési vérkeringésbe. Erre lenne alkalmas, ha az M9-es autóút Kaposvárról Pécs felé folytatódna. Ezért is lobbiztunk a tárgyaláson – nyilatkozta a Dunántúli Naplónak Kővári János megyei fejlesztési biztos azzal kapcsolatban, hogy a múlt héten Őri László megyei elnökkel, valamint Polics József komlói polgármesterrel együtt lobbiztak Baranya megye közúti és vasúti fejlesztéseiért Mosóczi László közlekedési államtitkárnál.