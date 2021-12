Háromszáznyolcvan oldalon, számos ritka és különleges fényképpel mutatja be az egykor többek közt a Pokolgépben, a P.Mobilban és a Dinamitban is éneklő Rudán Joe pályafutását a nemrég megjelent kötet, amelyet stílusosan a budapesti Rockmúzeumban mutattak be pénteken. Hasonló rendezvényt ugyanezen a napon este Pécsett is tartottak, méghozzá egy koncerttel egybekötve.