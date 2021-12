Néhány hete ugyan a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság előtt a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. (PVH) beszámolt - a pénzügyileg is megkérdőjelezett - meszesi közbiztonsági centrum kivitelezésének részleteiről, de akkor azt még a baloldali képviselők sem tartották elfogadhatónak. A cég vezérigazgatója, Szabó Szilárd arra is hivatkozott, hogy a munkákra nagyon szűk határidőt kaptak a városvezetéstől, és a vállalkozó által bejelentett pótmunkaigényeket nem is fogadták el.

Ezzel együtt már tavasszal többen is kétkedve fogadták például a közel 17 ezer forintos burkolási munkadíj jogosságát, és az 52 milliós, négyzetméterenként közel 400 ezer forintos felújítást egyértelműen soknak tartották.

Az ügy kapcsán a grémium fideszes elnöke, Csizmadia Péter ezért igazságügyi szakértő felkérését javasolta két hete, hogy kiderüljön, történt-e szabálytalanság a centrum építésekor. Hétfőn a bizottság napirendre is vette a kérdést, amelyet ebben a formában nem fogadtak ugyan el, de az MSZP-s Sík László Lajos indítványát igen, amely arról szólt, hogy az önkormányzat belső ellenőrei indítsanak vizsgálatot a kivitelezés kapcsán.

Csizmadia Péter azt mondta, hogy ezt soron kívül kell lefolytatnia az önkormányzatnak, annak eredményétől, megállapításaitól függően pedig megtehetik majd a következő lépéseket.

Az továbbra is homályos, hogy kinek és miért volt annyira sürgős a beruházás, hiszen a helyiek is meglehetősen kétkedve fogadták a létesítmény hasznosságát, a nyitva- és zárva tartást sem igazán értették. Megítélésük szerint nem egy épület, hanem utcai személyes jelenlét, több közterület-felügyelő, több rendőrjárőr javíthat a közbiztonságon.