A Mathias Corvinus Collegium Pécsi Képzési Központja december 13-án, hétfőn este fél hattól „Szabad-e gondolkozni a nyugati egyetemeken? Are We Allowed to Think Freely in Western Universities?” címmel pódiumbeszélgetést szervez.

A témával kapcsolatban két elismert nemzetközi kutató, Dr. Hubertus Ruel és Dr. Manuel Goyanes Martinez, az MCC vendégoktatói beszélgetnek, szinkrontolmács segítségével. A helyszín az MCC Képzési Központja (Pécs, Czinderi u. 6.)