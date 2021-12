A Jóakarat Társaságának célja, hogy önzetlenül segítsen olyan embereken, akiknek szükségük van rá

A mostani kezdeményezés arról szól, hogy országszerte 9 helyszínen, közel 10.000 adag ételt osztanak szét november 11 és december 15 között

Az ételosztásban a Jóakarat Társasága tagok is részt vesznek

A sajtótájékoztatón felszólaltak a tagok, valamint bemutatásra került néhány 2021-es tevékenységük is – melyről egy rövid videó is készült.

A Nissan kezdeményezésére 2020 végén megalakult a Jóakarat Társasága, melynek tagjai közösen fogalmazták meg célkitűzésüket: önzetlenül segíteni azoknak, akiknek szükségük van rá.

Ennek következő fejezete érkezett most el: a csapat országos, télköszöntő ételosztásra indul, mely november 11. és december 15. között 9 magyar településen közel 10.000 ember számára biztosít meleg ebédet, mely Kovács Lázár séf irányításával és a Társaság tagjainak munkájával készül el.

A Jóakarat Társasága alapítói tagjaiként, a Nissan 12 jól ismert márkanagykövete is részt vesz a programban, így a helyszíneken lehetőség lesz találkozni velük. Az akcióhoz csatlakozott a Kométa, a Ceres, a Kotányi, a SOS Tészta és az Off Kultúr is, így a jelenlévők átvehetnek egy, a támogató partnerek termékeiből összeállított élelmiszercsomagot is. Ezúton szeretnénk mindenkit arra buzdítani, hogy amennyiben módjában áll, támogassa az akciót tartós élelmiszeradománnyal, melyet a helyszínek bármelyikén le lehet adni, és amelyet a Jóakarat Társasága tagok szétosztanak a rászorulók között.

Az ételosztási időpontok és helyszínek

2021. november 11. csütörtök Biharnagybajom

2021. november 12. péntek Hajdúhadház

2021. november 18. csütörtök Csorna

2021. november 19. péntek Kunszentmárton

2021. december 2. csütörtök Mezőtúr

2021. december 3. péntek Jászapáti

2021. december 9. csütörtök Kapuvár

2021. december 10. péntek Mozsgó

2021. december 15. szerda Budapest, Orczy Kert

A Nissan Jóakarat Társaságának tagjai

Béres Alexandra – fitneszvilágbajnok

Dobó Kata - színésznő, rendező, producer

Csobot Adél - színésznő, énekesnő, műsorvezető

Tóth Vera – énekesnő

Bereczki Zoltán – előadóművész

Csöndör László (Diaz) - énekes, zeneszerző

Fluor Tomi - énekes, zeneszerző

Gerendai Károly - üzletember, kutúraszervező

Gáspár Zsolt (Zsolti gazda) – médiaszemélyiség

Hajnóczy Soma - kétszeres bűvészvilágbajnok

Károly József - gasztronómiai szakértő

Katus Attila – fitneszvilágbajnok

Kovács Lázár - séf, műsorvezető

Nánási Pál – fotográfus

Solymosi Árpád - zenész, zenepedagógus

Dr. Szánthó István - onkológus professzor

Varró Dániel - költő, műfordító

Virág Csaba - zenész, zenepedagógus

Korábbi aktivitások

A Budapesten megtartott sajtótájékoztatón bemutatásra került továbbá néhány olyan egyéb kezdeményezés, amelyet a Jóakarat Társasága vitt véghez 2021-ben: 200 egészségügyi dolgozó számára biztosított felhőtlen szórakozást az Illúzió Mesterei bűvészelőadásra szóló ajándékjegyekkel, autóval támogatta Gáspár Zsolt kezdeményezését, amelynek célja hogy közelebb vigye az oltást az eldugott kistérségekben élő emberekhez, illetve szintén autóval támogatta a Rézangyalok csapatának áldozatos munkáját hátrányos helyzetű gyermekek felkarolásában.

Mindezekről készült külön-külön egy-egy videó, valamint egy összefoglaló videó is a sajtótájékoztatóról, melyek megtalálhatóak a Nissan Magyarország Newsroom oldalán.

Forrás: Nissan Newsroom Magyarország

