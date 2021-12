– Igen, én először egy fiatal polgárőrtársamat, Tibor Kristófot tanítottam be, azután pedig a Megyei Polgárőr Szövetséggel megkerestük azokat az aktív polgárőr-egyesületeket is, akikről úgy tűnt, fogékonyak lennének erre. A beremendi Határszél Egyesületnek a Baranya megyei Polgárőr Szövetség kihelyezett egy hőkamerás drónt. Nagyon hasznos volt az eszköz, hiszen ők ott vannak helyben, tudnak segíteni a rendőrségnek, most a bólyi egyesület szerzi be pályázat útján a drónját. Megyén belül 4–5 hőkamerás drónnal rendelkezik már a polgárőrség. A Megyei Polgárőr Szövetség szükségesnek látta olyan szakmai irányítót állítani a feladatrendszerbe, aki szívvel-lélekkel foglalkozik a drónokkal kapcsolatos irányítással. Így esett rám a választás szakmai irányítása Baranyában a drónos felderítésben. Az idén több mint 20 eltűnt személy megtalálásában kérték a segítségünket.