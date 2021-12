Csizmadia Péter a tárgyalást követően úgy nyilatkozott, hogy már most kevés a sofőr a cégnél, ezért is késnek a buszok és vannak járatkimaradások. A tavalyi létszámnak nagyjából a tíz százaléka távozott, ami az év első felében csak azért nem volt érzékelhető még a buszos közlekedésben, mert csökkentették a járatszámokat részben a nyári menetrend miatt, részben pedig a járványhelyzet alatti időben. Amennyiben azonban nem állítják meg az elvándorlást, akkor néhány hónapon belül már súlyos problémák jelentkezhetnek a cégnél, hiszen most már a túlórákkal tudják csak biztosítani a járatszámot – mondta.

– Ideje van annak, hogy komolyan vegye a gondot a városvezetés, mert tarthatatlanná válhat a helyzet és járatcsökkentésekre kell számítani – emelte ki a frakcióvezető, aki elmondta azt is, hogy azt követően is távoztak a cégtől, hogy ősszel kiderült, a vezérigazgató fizetését megemelték duplájára.

– A jelenlegi bruttó 1265 forintról 1600 forintra kellene növelni a sofőrök alapórabérét, erre tettünk javaslatot – mondta Raposa Gábor szakszervezeti vezető, aki szerint ezzel érnék utol a Volánbusznál jövőre várható bérszínvonalat, és ezzel lehetne megelőzni a létszámcsökkenést.

– Ha kevesebbet emelnek, akkor a gépkocsivezetők egy része át fog menni a Volánhoz. A jelenlegi létszám annyira ki van élezve, hogy túl­órával is alig tudjuk ellátni a feladatot, de így is maradnak ki járatok, miközben a sofőrök napi terhelése is megnőtt – mondta.

Úgy tudjuk, hogy a fideszes frakcióvezető a Tükénél működő másik érdekképviselettel, a Független Dolgozók Szakszervezetével (FDSZ) is szeretne tárgyalni.