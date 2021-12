– Megértem és elfogadom, ha egy szülő, aggódva a gyermeke egészségéért, nehezen tud dönteni, hogy beadassa-e neki az oltást, de mindenkinek meg kell értenie: mi, orvosok nem javaslunk semmit, ami a szakmai meggyőződésünknek ellentmond – nyilatkozta lapunknak dr. Pátri László, pécsi csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos, aki minden szülőt arra bátorít, hogy adassa be az oltást öt és tizenegy év közötti gyerekének is.

Az enyhe betegség után jöhet súlyos szövődmény

Dr. Pátri László hangsúlyozta, hogy a megbetegedésnek sokkal nagyobb a kockázata oltás nélkül.

– Olyan oltóanyagról van szó – a Pfizer vakcinájáról beszélünk –, amelyet már sok százmillióan megkaptak, a hatóanyagot tekintve nincs különbség a gyerekek esetében, csak a dózisban tér el – fejtette ki.

A gyermekorvos emlékeztetett, sok gyermeknél ugyan a betegség enyhén zajlik le, de utólag náluk is kialakulhatnak hosszúra nyúló poszt-Covid-tünetek, vagy akár súlyos sokszervi gyulladás is jelentkezhet. Dr. Pátri László egyértelművé tette, hogy a védőoltás ennek megelőzésében is segít.

A szakorvos arra a híresztelésre is reagált, miszerint a vakcina megzavarhatja a serdülő korban lévő lánygyermekek ciklusát. Mint mondta, nem találni olyan tudományos forrást, ami ezt alátámasztaná. Hozzátette, a serdülőkorban gyakori jelenség, hogy a menstruáció időpontjai szabálytalanul követik egymást, de ez általában idővel magától elmúlik.

Az átesett gyermeket is érdemes beoltatni

– Nem volt kérdés, hogy beoltatom az összes gyerekemet – nyilatkozta lapunknak egy pécsi tanárnő, aki azt is elmondta, négy gyermeke van, egyikük az öt és tizenegy év közötti korosztályba esik, és pont ő kapta el a minap a koronavírust.

– Szerencsére már túl van a nehezén, de amint lehet, viszem oltásra – mondta az anyuka.

Nagyon jól teszi, hogy annak ellenére beoltatja a csöppséget, hogy átesett a betegségen, ugyanis – ahogy az dr. Pátri László tájékoztatásából is kiderül – az oltás megbízhatóbb és hosszabb távú védelmet biztosít az átesettségnél. Ráadásul a gyógyult gyermekeknél az oltás extrém hatékony emlékeztetőként is működik.

– Az egész család nyugodtabb lesz, ha már be leszünk oltva mindannyian. Emlékszem, amikor én voltam koronavírusos, a legkisebb gyerekem nagyon félt, mert hallotta a hírekben, hogy mennyien halnak meg naponta – mesélte.

Tanárként az oltás a felelős döntés

A lapunknak nyilatkozó anyuka arra is kitért, hogy tanárként az oltás felvételét érzi felelős döntésnek, hiszen rengeteg emberrel találkozik nap mint nap.

– Azok, akik otthon dolgozhatnak, nyilván nem tudják, hogy milyen érzéssel jártunk be az iskolába akkor, amikor még nem volt oltás – mondta.

Mint ismert, az öt és tizenegy év közötti gyermekek oltása december 15-én, szerdán, kezdődött meg az arra kijelölt kórházi oltópontokon, de időpontokat már múlt héten lehetett foglalni. A kormány koronavírussal kapcsolatos tájékoztató oldala szerint az időpontfoglalóba azok a szülők tudnak belépni, akik már hiánytalan adatokkal regisztrálták gyermeküket, és regisztrációjukat érvényesítették is.