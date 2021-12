Baranya megyében egy nap alatt 408 új fertőzöttet regisztráltak, ezzel összesen 44 508 főre emelkedett az igazolt megbetegedések száma a járvány kezdete óta.

Szerdán megnyílt a regisztrációs honlap az 5-11 éves gyermekek oltásához. A szülők a gyermek adataival és eddig a regisztrációnál még nem használt email címmel rögzíthetik a gyermeket. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) november végén engedélyezte az 5-11 évesek oltását is a Pfizer-vakcinával. A jövő héten érkező szállítmány várhatóan 69 ezer gyermek oltását teszi lehetővé december 15-től. A gyermekek oltása az erre kijelölt kórházi oltópontokon és a házi gyermekorvosoknál fog történni.

Ami az országos adatokat illeti, 7310 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 176 038 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 215 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 36 263 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 955 248 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 184 527 fő. 7119 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 579-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 6 171 489 fő, közülük 5 878 951 fő már a második oltását is megkapta, 2 864 506 fő pedig már a harmadik oltást is felvették.

Az Oltási akcióban már összesen 1 millió 262 ezren vettek fel oltást, közülük 1 millió 30 ezren már a megerősítő harmadik oltást vették fel és 147 ezer eddig oltatlan ember is úgy döntött, hogy felveszi az első oltását. A sikerre való tekintettel a kormány újabb egy héttel meghosszabbította az Oltási akciót, így december 12. vasárnapig továbbra is akár előzetes időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra reggel 7 óra és este 19 óra között.