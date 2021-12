<div class="flourish-embed flourish-chart" data-src="visualisation/3617182"><script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script></div>Baranya megyében egy nap alatt 144 új fertőzöttet regisztráltak, ezzel összesen 45 678 főre emelkedett az igazolt megbetegedések száma a járvány kezdete óta. Megnyugtató adat, utoljára november elején volt ilyen kevés fertőzött 24 óra alatt.

Szombaton megnyílt az időpontfoglaló az 5-11 éves gyermekek oltásához, az érvényesített regisztrációval rendelkező szülők fognak tudni időpontot foglalni.

Ami az országos adatokat illeti, a beoltottak száma 6 192 253 fő, közülük 5 900 371 fő már a második oltását is megkapta, 3 014 936 fő pedig már a harmadik oltást is felvették. 3575 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 202 514 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 195 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 37 079 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 996 517 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 168 918 főre csökkent. 6507 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 563-an vannak lélegeztetőgépen. Magyarországon is megjelent az omikron vírusvariáns. Ma reggel megérkezett a Pfizer első gyermekvakcina szállítmánya, amelyből 69 ezer 5-11 éves gyermek oltása kezdődhet meg - olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.