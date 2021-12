A rendezvénysorozaton nyílt előadásokat is tartottak. Diszlexia és nyelvtanulás címmel zajlott workshop a PTE TTK-n, ahol a cél a jövő pedagógusainak és a jelen „diszes”-einek való segítségnyújtás volt. Arról is szó esett, hogy a különleges igényű diákok számára szükséges tanulási módszer kedvező lehet a többi tanuló számára is.