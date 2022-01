Miután néhány napja lekicsinylően, lenézően bódénak, színes kalyibának nevezte a szocialista–DK-s alpolgármestereket fizető városháza a Magyar Kétfarkú Kutyapárt önkéntesei által az Ágoston térhez kihelyezett buszvárót, pénteken újabb levélben szólította fel a pártot, hogy vigyék el a helyszínről az építményt. A Marton Ferenc – aki korábban Péterffy Attila jelenlegi polgármester mellett dolgozott a hőerőműnél – városházi sajtós által jegyzett ultimátumszerű üzengetésben azt is kilátásba helyezték, hogy amennyiben nem lépnek, akkor a Biokom Kft. a megállót letarolja.

A városháza egyben arról is írt, hogy Kutyapárttól kérik, „az építményt egyeztetett és engedélyezett módon, a város más, lakossági kéréseken alapuló helyszínre” helyezzék át. Erre a baloldal négy különböző külső városi területet jelölt meg. Tették ezt úgy, hogy például a Mártírok útján, vagy a vasútállomásnál is több olyan megálló is van, ahol elkelne egy fedett létesítmény. Erre az Ispitaaljáért dolgozó Barkóczi Csaba fideszes képviselő is felhívta a figyelmet.

A MKKP helyi politikusai korábban is úgy nyilatkoztak, mivel ők nem bódét és nem kalyibát építettek, ezért nincs is mit elbontaniuk. Igyekeztünk megkérdezni őket a témáról, érdekelt volna minket a véleményük a fejlemények tükrében – a közösségi oldalon található e-mail-címükre küldött kérdéseinkre végül egy roppant terjedelmes választ küldtek, kérve, hogy válaszukat teljes terjedelmében közüljük. Ez azonban messze túlmutatna lapunk fizikai keretein, így nem áll módunkban ezt végrehajtani.