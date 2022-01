Mára hivatalos, profi egyesületté váltak, s a megmentett állatok jólétére kiemelt figyelmet fordítanak.

– Jelenleg 34 kutya és 48 macska van nálunk. Hivatásos trénerek segítenek szocializálni őket, hogy örökbe fogadhatóvá váljanak – mesélte Pintérné, akik férjével saját költségeikből, takarítócégük mellett hozták létre az egyesületet. – Aki igazán szereti az állatokat, nem tudja tétlenül nézni a szenvedésüket – fogalmazott.

Megtudtuk, sajnos nem ritka, hogy egy-egy kutyát illegális viadalokra kényszerítenek, s az is előfordul, hogy gazdája elhanyagolja, éhezteti, ilyenkor tud segíteni az állatmentő egyesület.

– A járvány miatt is egyre több az utcára került állat. Nemegyszer a tulajdonosok adják be őket hozzánk. Megesik, hogy valaki a bezártság alatt vett állatot, de most, hogy újra lehet utazni, kimozdulni, megválnak tőlük – számolt be Pintérné Tavali Irén. Az is előfordul, hogy a felnőtt állattól megválnak, s inkább új kölyköt vesznek helyette.

A téli időszak sem könnyíti meg az állatok életét, előfordul, hogy befagy az itatótál vize. – Adjunk nekik este meleg ételt és meleg vizet, így elkerülhető ez a probléma – tanácsolta.

A hidegben az állatok is jobban érzik magukat a házon belül, s az is segíthet, ha megfelelő kabátot adunk rájuk a fagyok idején.

Az egyesület által megmentett állatokat örökbe is lehet fogadni, azonban ez több lépésből álló folyamat. A leendő gazdának több alkalmat is teremtenek, amikor találkozhat a kutyával vagy macskával, hogy kiderüljön, jól kijönnek-e egymással, továbbá az állat leendő új otthonát is megtekintik, megfelelők-e a körülmények.

– Minden állatot tesztelünk a legfőbb betegségekre, így egészséges állapotban kapják meg őket az új gazdák – mesélte Pintérné, s azt is elmondta, hazai és külföldi, svájci örökbefogadók is szoktak jelentkezni a jószágokért, akik életét ezt követően is nyomon követik, tartják a kapcsolatot új gazdáikkal.