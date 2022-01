A siklósi képviselő-testület kedden délután Őri László, a megyei önkormányzat elnöke, és Nagy Csaba országgyűlési képviselő részvételével tartott rendkívüli testületi ülést, a grémium négy pályázat benyújtásáról határozott a TOP Plusz keretében, melynek összértéke meghaladja az egymilliárd forintot.

– Igyekszünk kihasználni a 2021–2027 európai uniós pályázati ciklust. Kész terveket állítottunk össze, így felkészülten vártuk a pályázati kiírásokat, amelyek által városunk támogatásokat nyerhet – mondta Riegl Gábor polgármester.

A testületi ülésen Nagy Csaba és Őri László is felszólalt, mindketten elismerően beszéltek a város fejlődéséről, az eddig megvalósított beruházásokról, illetve a jövőben is támogatásukról biztosították a siklósi önkormányzatot, hiszen a bemutatott – tervezett – fejlesztések új lendületet adnának a városnak, és egyértelműen a siklósiak hétköznapjait viszik előre. A pályázatokat a város önkormányzata a megyei önkormányzattal konzorciumban nyújtja be.

Az Élhető települések – „Életminőséget javító sport-szabadidős fejlesztések a Siklós–Harkány-tengely mentén” projekt keretében a Harkány határában lévő, jelenleg elhagyatott tábor területén futópálya, piknikpark, kutyafuttató, játszótér és pumpapálya kialakítását tervezik, emellett szeretnék a meglévő épületet is felújítani. A szolgáltatóházat érintő pályázatuk keretében a ház energetikai korszerűsítésére, az épület környezetének korszerűsítésére, valamint az azelőtti közterület modernebb kialakítására szeretne támogatást nyerni a város. A harmadik pályázat Máriagyűdön forgalomcsillapító sziget építését, az Örsi Ferenc Művelődési Központ felújítását, valamint a szolgáltatóház előtt egy körforgalom kialakítását célozza meg.

Harkány is nagyban fejlesztene

A harkányi önkormányzat két pályázatot nyújt be az Élhető települések keretében. Az egyik projekt részeként zöldterületek rekonstrukcióját tervezik az Arborétum területén (a Spar és az Arborétum Hotel közötti területen). A másik pályázatuk keretében többek között a Dankó Pista utcai óvoda parkolójának felújítására, valamint a Dankó Pista utca felújítására, két sávossá tétele, járda kialakítására szeretnének támogatást nyerni.

Szintén e pályázat részeként a sportcsarnok vizesblokkjainak és irodáinak felújítását, az öltözői berendezés cseréjét, valamint a sporttelep területén gördeszkapálya, streetballpálya, teqballpálya kialakítását is tervezik.

A két pályázat összértéke számítások szerint több mint 400 millió forint.