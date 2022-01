Mint ismeretes, a komlói önkormányzat és a Volánbusz közös, mintegy 920 millió forintos nagyszabású projektje során teljes körűen megújult az autóbusz-állomás – december közepén kezdődött meg a 9 induló kocsiállás és 3 leszállóhely tesztüzeme, akkor még csak a peront nyitották meg az utazóközönség előtt. Mostanra pedig a főépület is elkészült – tájékoztatta lapunkat Polics József, Komló polgármestere –, így péntektől, amikor az átadó ünnepséget is tartják, valamennyi utasokat érintő szolgáltatás az új létesítményben lesz már elérhető.

Az átalakításnak köszönhetően a buszpályaudvar több helyközi járat fogadására képes, és a fejlesztés részeként a zöldfelületeket is kibővítették – akadálymentes gyalogutak, padok, nyírt gyep, fák és virágágyások fogadják az arra közlekedőket.

A beruházás részeként a buszpályaudvar területén új gyalogosátkelőket is kialakítottak, a szükséges felfestéssel, táblarendszerrel, korlátokkal és megvilágítással. A komplexum, ezen belül az épületek, valamint a pályaudvar és környezete kialakításánál fő szempont volt, hogy megközelítésük és használatuk akadálymentes legyen, ezzel segítve a tömegközlekedést használó, mozgásukban korlátozott embereket. Az utastájékoztató rendszerek is fejlődtek – ezeket az előző években már kiépítették, most bővítésükre, korszerűsítésükre került sor.