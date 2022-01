A járványhelyzet, bár megnehezítette a szigetvári Zrínyi Miklós Fúvószenekar életét is, a lelkes csapat igyekezett 2021-ben is változatos zenei programokkal szolgálni a hallgatóság számára. Nemrég karácsonyi hangversenyt tartottak, a nyár kiemelkedő ötlete pedig a járás településeit végigjáró zenebusz volt. Az év elismeréseket is tartogatott, Deichler András karnagy és az ifjúsági fúvószenekar is kitüntetésben részesült idén a Fúvószenekarok és Egyesületek Közép-Kelet-Európai Szövetsége WASBE-Tagszervezet jóvoltából.